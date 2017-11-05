В районе главного музея Камчатки сошел оползень: здание и экспонаты не пострадали

Подпорную стенку за краевым объединенным музеем снесло оползнем в столице Камчатки, но здание хранилище и его экспонаты не пострадали, сообщила «КамИНФОРМ» министр культуры Камчатки Светлана Айгистова.

По ее словам, все произошло сегодня. После сильных осадков сошел оползень. Грунт подошел вплотную к зданию. «Какой-либо угрозы музейным фондам нет. На месте работают специалисты музея, которые постоянно контролируют ситуацию», - говорит министр.

Сейчас на месте работают специалисты городского Управления безопасности жизнедеятельности населения, которые разбирают образовавшиеся завалы. В крае создана специальная рабочая группа, которая оценит причиненный зданию ущерб и займется выработкой дальнейших действий.

«КамИНФОРМ» напоминает, что накануне на юг Камчатки влиял мощный циклон, который принес сильные осадки в виде дождя и снега. Они сопровождались сильным ветром. Сейчас погода нормализовалась.

Камчатский краевой объединенный музей находится в историческом здании, бывшей канцелярии губернатора, которое отнесено к объектам культурного наследия. Музей обладает большим музейным собранием, которое насчитывает более 120 тысяч уникальных музейных предметов по истории края.