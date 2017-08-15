Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В районе «Морозки» на Камчатке появится новый пеший маршрут для туристов
На Камчатке появится новый пешеходный туристический маршрут выходного дня. Он пройдет по территории горнолыжной базы «Морозная» в Елизовском районе, сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края.
Прокладкой и маркировкой троп сейчас занимаются сотрудники спортивной школы Олимпийского резерва. Воспользоваться маршрутами смогут все желающие. Причем, часть пути можно будет проехать по канатной дороге, на треть сократив пешее восхождение, компенсируя его обзором окрестностей с высоты птичьего полета.
Один вариант маршрута для менее подготовленных, желающих подняться сюда и продолжить восхождение на пик Пионерский, и второй – более экстремальный маршрут. В среднем маршрут будет занимать вверх от полутора до трех часов, с часовым спуском. В принципе эти маршруты готовы для любой категории любителей активного отдыха, начиная от самых маленьких, любителей семейного отдыха и заканчивая экстремалами.
Пробный запуск новых пешеходных маршрутов намечен на сентябрь этого года. Постоянно действующими эти тропы станут с 2018 года. Их посещение будет частью летней оздоровительной кампании – сюда планируют привозить детей из пришкольных и загородных детских лагерей.
Это будут бесплатные маршруты. Для тех, кто захочет часть пути проехать на кресельном подъемнике, необходимо будет оплатить его стоимость. В этом году стоимость подъема на современном кресельном подъемнике составляет 150 рублей.
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