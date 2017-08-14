В районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке пропала туристка из Оренбурга

14 августа 2017, 07:16

На Камчатке идут поиски 34-летней женщины, которая пропала у подножия вулкана Плоский Толбачик на Камчатке. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, заявление поступило на минувших выходных. 
 
Группа туристов из разных регионов России путешествовала в районе вулкана. Люди не поднимались на сам исполин, и решили сделать несколько фотографий у подножия. Группа разошлась на некоторое время, а когда все собрались в назначенном месте, то недосчитались одной женщины. В том районе по своим делам оказался один из спасателей, который накануне и организовал туристическую группу на поиски, но они не увенчались успехом.  
 
В район поисков уже выдвинулась группа спасателей из Петропавловска, к ним присоединятся коллеги из Мильково и Усть-Камчатского района. Сегодня будут вести активный поиск. 
 
Тем временем, СМИ Оренбурга сообщают, что в районе вулкана на Камчатке пропала Анна Ростопчина. 

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