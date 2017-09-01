В рамках капремонта домов на Камчатке работы завершены уже на многих объектах

01 сентября 2017, 08:03

Капитальный ремонт на Камчатке идет полным ходом: состоялась очередная приемка работ. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Фонде камремонта, вВ этом году в программу капитального ремонта включены 800 объектов общего имущества ГВС, ХВС, отопления, водоотведения, электроснабжения, кровли и фасада, в том числе более 500 проектов.
 
В настоящее время подрядчики уже завершили работы на 21 многоквартирном доме, отремонтировав 40 объектов общего имущества. Приёмка работ осуществляется еженедельно. Комиссией из числа представителей Фонда капитального ремонта Камчатского края, Министерства ЖКХ и энергетики  края, Жилищной инспекции Камчатского края, администрации, управляющей компании, подрядчика и представителя собственников многоквартирного дома работы принимаются особенно щепетильно.
 
На этой неделе комиссия приняла работы в домах по проспекту Победы, 21, Войцешека, 23, Ботаническому переулку, 11 и Автомобилистов, 29, в которых проводился капитальный ремонт 10 инженерных систем ГВС, ХВС, водоотведения, отопления и электроснабжения.
 
«С каждым годом активность жильцов домов, в которых проводятся капитальные ремонты возрастает, и этот факт не может не радовать, - рассказал Генеральный директор Фонда капитального ремонта Камчатского края Сергей Течко, - Именно собственники - самая заинтересованная сторона в процессе капремонта, поэтому к процессу приемки работ они относятся ответственно, не пропуская даже малейших недоделок и недостатков».
 
На очереди приемка еще 5 домов, где проводился капитальный ремонт кровель, электроснабжения и отопления.

www.kamchat.info

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