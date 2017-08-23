В рамках расширения покрытия сети 4G на Камчатке в два раза увеличили количество станций LTE

На Камчатке в рамках соглашения с операторами связи по расширению покрытия сети 4G увеличено количество базовых станций LTE в регионе в два раза. Это, как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, позволит расширить существующее покрытие в крупных городах, а также в районных центрах.

Так, новые базовые станции построены в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске, Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. «Для нас важно, чтобы не только жители крупных городов, но и небольших населенных пунктов могли пользоваться услугами связи в полном объеме. Мы ведём активную работу в данном направлении совместно с сотовыми операторами, предоставляющими услуги на территории края. Развитие и расширение существующей сети 4G является частью этой работы», - сказал зампред правительства края Алексей Войтов.

Отмечается, что после запуска новых объектов связи, территория охвата высокоскоростным интернетом увеличится втрое, что позволит предоставлять услуги 4G более чем 260 тысячам жителей Камчатки.