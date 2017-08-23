В рамках расширения покрытия сети 4G на Камчатке в два раза увеличили количество станций LTE

23 августа 2017, 16:31

На Камчатке в рамках соглашения с операторами связи по расширению покрытия сети 4G увеличено количество базовых станций LTE в регионе в два раза. Это, как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, позволит расширить существующее покрытие в крупных городах, а также в районных центрах.

Так, новые базовые станции построены в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске, Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. «Для нас важно, чтобы не только жители крупных городов, но и небольших населенных пунктов могли пользоваться услугами связи в полном объеме. Мы ведём активную работу в данном направлении совместно с сотовыми операторами, предоставляющими услуги на территории края. Развитие и расширение существующей сети 4G является частью этой работы», - сказал зампред правительства края Алексей Войтов.

Отмечается, что после запуска новых объектов связи, территория охвата высокоскоростным интернетом увеличится втрое, что позволит предоставлять услуги 4G более чем 260 тысячам жителей Камчатки.

www.kamchat.info

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