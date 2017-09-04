Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В результате пожара на траулере в столице Камчатки никто не пострадал
В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ликвидировали возгорание на рыболовном траулере у причала в центре города на Красинцев. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, в результате пожара повреждена фальштруба и такелаж на площади 4 квадратных метра, жертв и пострадавших нет.
Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы накануне рано утром, в 04.31. В район вызова выдвинулись подразделения Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательно гарнизона - всего семь человек на двух единицах техники.
Прибывшие на место пожара огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара. В 04.43 пожар был локализован, а в 05.13 — полностью ликвидирован.
Причины возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
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