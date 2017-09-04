В результате пожара на траулере в столице Камчатки никто не пострадал

04 сентября 2017, 08:25

В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ликвидировали возгорание на рыболовном траулере у причала в центре города на Красинцев. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, в результате пожара повреждена фальштруба и такелаж на площади 4 квадратных метра, жертв и пострадавших нет.
 
Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы накануне рано утром, в 04.31. В район вызова выдвинулись подразделения Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательно гарнизона - всего семь человек на двух единицах техники.
 
Прибывшие на место пожара огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара. В 04.43 пожар был локализован, а в 05.13 — полностью ликвидирован. 
 
Причины возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
 

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