В самолет, летевший с Камчатки в Москву, ударила молния

На фюзеляже воздушного судна Boing-777, который прилетел с Камчатки в Москву, при осмотре обнаружили следы от удара молнии. При этом, как передают СМИ, по словам пилотов, грозы во время полета не было, но лайнер все же отстранили от полета.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Самолет в обычном режиме долетел до столицы. Там же повреждения от молнии нашли и на фюзеляже самолета, который летел с Хабаровска. В него ударило трижды, и этот борт также отстранили на время ремонта от полетов.