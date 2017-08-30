В сентябре школьники Камчатки смогут пересдать экзамены в форме ЕГЭ

30 августа 2017, 11:46

Обучающиеся образовательных организаций Камчатки, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, смогут сдать экзамены в сентябре. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве образования края.
 
5 сентября выпускники сдадут экзамен по русскому языку, 8 сентября  – по математике базового уровня. 16 сентября – резервный день для сдачи обоих предметов. В регионе в государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки примут участие 7 человек.
 
«Для проведения единого государственного экзамена в  нашем регионе будет задействован один пункт проведения экзаменов на базе краевого учреждения "Камчатский центр информатизации и оценки качества образования", которое находится в Петропавловске-Камчатском», – сказала заместитель министра образования и молодежной политики Камчатского края Евгения Орешко.
 
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить ранее полученные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

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