В сентябре школьники Камчатки смогут пересдать экзамены в форме ЕГЭ

Обучающиеся образовательных организаций Камчатки, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, смогут сдать экзамены в сентябре. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в министерстве образования края.

5 сентября выпускники сдадут экзамен по русскому языку, 8 сентября – по математике базового уровня. 16 сентября – резервный день для сдачи обоих предметов. В регионе в государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки примут участие 7 человек.

«Для проведения единого государственного экзамена в нашем регионе будет задействован один пункт проведения экзаменов на базе краевого учреждения "Камчатский центр информатизации и оценки качества образования", которое находится в Петропавловске-Камчатском», – сказала заместитель министра образования и молодежной политики Камчатского края Евгения Орешко.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить ранее полученные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.