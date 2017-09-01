В школы Камчатки сегодня пойдут более 36 тыс. учеников

01 сентября 2017, 08:09

Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут сегодня во всех образовательных организациях Камчатки. Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве образования края, за парты в новом учебном году сядут более 36 тысяч школьников, в том числе – 3,8 тысяч первоклассников. 
 
Принять ребят готовы в 308 образовательных учреждениях. Из них профессиональными являются 10, общеобразовательными – 117, дошкольными – 112, дополнительного образования – 66, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2. Также дополнительным профессиональным образованием занимается одно учреждение.
 
В министерстве отметили, что в этом году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено 1,7 миллиарда рублей. В школах проведены ремонты фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий.
 
Сегодня Камчатка присоединится к Всероссийской акции по проведению тематических уроков «Россия, устремленная в будущее». Урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех возрастов.
 
Кроме того, школьников Камчатки приглашают 1 сентября на торжественных линейках принять участие в фотоконкурсе «Селфи с любимым учителем». Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу "Образование и молодёжная политика на Камчатке" в социальной сети "ВКонтакте" и в период с 1 по 4 сентября разместить там фотографию. Обязательным условием участия в акции является указание населённого пункта и названия учреждения, а также фамилий, имён и отчеств учителей, представленных на фото. Приветствуются короткие рассказы о любимых педагогах.

www.kamchat.info

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