В системе транспортной безопасности Камчатки есть проблемы: ФСБ

На Камчатке этим летом сотрудники ФСБ провели 5 мероприятий по изучению состояния эффективности системы мер по антитеррористической защищенности. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, нарушения выявлены в ООО «Терминал «Сероглазка», ООО «Рефтрансфлот», ОАО «ПСРЗ», АО «Судоремсервис» и ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (ОАО «ПКМТП»).

Ряд компаний ранее попадали в поле зрения сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. Так, в адрес ОАО «ПКМТП», ООО «Терминал «Сероглазка» и АО «Судоремсервис» вносились представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Помимо этого, УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора привлекало владельцев и должностных лиц предприятий к административной ответственности. Однако выявленные нарушения не были устранены в полном объеме.

Проведение мероприятий по изучению эффективности мер по антитеррористической защищенности позволяет определить наиболее уязвимые места в системе транспортной безопасности полуострова и нейтрализовать потенциальные угрозы.

В августе по итогам проведенных мероприятий в адрес ООО «Терминал Сероглазка» и ООО «Рефтрансфлот» внесены представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.