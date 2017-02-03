В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков

Любители зимних технических видов спорта примут участие во втором фестивале «Снежный путь», который пройдет в Петропавловске 11 марта. Свое мастерство перед зрителями десятки владельцев снегоходов покажут в рамках фестиваля впервые.

Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития, особое внимание при подготовке праздника уделено организации трассы для снегоходчиков. Уже известно, что её длина составит более пяти километров, при её прохождении спортсменам предстоит преодолеть сложные препятствия, трамплины и крутые повороты.

«Участвовать в соревнованиях будут мужчины и женщины, спортсменов поделят на категории по классу техники – горный и утилитарный. В гонке примут участие более 30 снегоходчиков – это будет зрелищное мероприятие, старт и финиш которого смогут увидеть все гости фестиваля», - добавили в Управлении.

Напомним, спортивный фестиваль «Снежный путь» пройдет в Петропавловске во второй раз. Гости праздника смогут стать зрителями нескольких соревнований одновременно. В программе фестиваля: гонки на собачьих упряжках, сноукайтинг, скиджоринг, вейтпуллинг, джип-треал, соревнования снегоходчиков и многое другое.

Кроме того, для зрителей фестиваля готовится большая развлекательная программа с конкурсами и сюрпризами. В Управлении рассказали, что найти занятие по душе сможет каждый.