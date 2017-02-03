В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков

03 февраля 2017, 16:12

Любители зимних технических видов спорта примут участие во втором фестивале «Снежный путь», который пройдет в Петропавловске 11 марта. Свое мастерство перед зрителями десятки владельцев снегоходов покажут в рамках фестиваля впервые.
 
Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития, особое внимание при подготовке праздника уделено организации трассы для снегоходчиков. Уже известно, что её длина составит более пяти километров, при её прохождении спортсменам предстоит преодолеть сложные препятствия, трамплины и крутые повороты.
 
«Участвовать в соревнованиях будут мужчины и женщины, спортсменов поделят на категории по классу техники – горный и утилитарный. В гонке примут участие более 30 снегоходчиков – это будет зрелищное мероприятие, старт и финиш которого смогут увидеть все гости фестиваля», - добавили в Управлении.
 
Напомним, спортивный фестиваль «Снежный путь» пройдет в Петропавловске во второй раз. Гости праздника смогут стать зрителями нескольких соревнований одновременно. В программе фестиваля: гонки на собачьих упряжках, сноукайтинг, скиджоринг, вейтпуллинг, джип-треал, соревнования снегоходчиков и многое другое.
 
 Кроме того, для зрителей фестиваля готовится большая развлекательная программа с конкурсами и сюрпризами. В Управлении рассказали, что найти занятие по душе сможет каждый.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

#1Аноним03 февраля 2017, 22:43

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu

Вчера

03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной
03 февраля 2017, 14:55
Из-за роста температуры воздуха спасатели контролируют работу ледовой переправы на Скрытой
03 февраля 2017, 14:55
Главу села на Камчатке оштрафовали на 700 рублей за отсутствие воды у людей

За неделю

02 февраля 2017, 15:31
Юрия Трутнева на Камчатке интересует «дальневосточный гектар»
02 февраля 2017, 12:18
На Камчатке завершили единовременную выплату 5 тыс. рублей пенсионерам
02 февраля 2017, 12:18
В главном аэропорту Камчатки изменились систему регистрации: сначала багаж, а потом в зал ожидания
02 февраля 2017, 12:17
В главном порту Камчатки создадут крупный морской логистический центр
02 февраля 2017, 07:50
Более 50 детей-сирот получат квартиры в столице Камчатки
02 февраля 2017, 07:50
Бывший замглавы администрации столицы Камчатки пойдет под суд за непригодные квартиры для сирот

За месяц

26 января 2017, 14:18
На Камчатке число избирателей за год сократилось на 1658 человек
26 января 2017, 07:59
Водители двух автобусов подрались в столице Камчатки: пассажирам пришлось покинуть транспорт
26 января 2017, 07:51
На участие в «Берингии» на Камчатке заявились уже 11 каюров
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?