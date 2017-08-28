Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В создание двух новых рыбных заводов на Камчатке вложат 4,5 млрд рублей
Инвестор ТОР «Камчатка», рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, планирует создать на побережье полуострова два современных рыбоперерабатывающих комплекса. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития, один – в Петропавловске, второй береговой комплекс будет построен в посёлке Октябрьский – это уже западное побережье Камчатки, Охотское море.
Стоимость этих двух заводов, двух проектов составляет порядка 4,5 млрд рублей. Они будут оснащены современным технологическим оборудованием. В Петропавловске-Камчатском завод будет в состоянии принимать до 1 тыс. тонн минтая в сутки.
Отметим, в ТОР устанавливается режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с благоприятными условиями для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Ключевые принципы благоприятного инвестклимата – кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование.
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