В создание двух новых рыбных заводов на Камчатке вложат 4,5 млрд рублей

28 августа 2017, 08:20

Инвестор ТОР «Камчатка», рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, планирует создать на побережье полуострова два современных рыбоперерабатывающих комплекса. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития, один – в Петропавловске, второй береговой комплекс будет построен в посёлке Октябрьский – это уже западное побережье Камчатки, Охотское море. 
 
Стоимость этих двух заводов, двух проектов составляет порядка 4,5 млрд рублей. Они будут оснащены современным технологическим оборудованием. В Петропавловске-Камчатском завод будет в состоянии принимать до 1 тыс. тонн минтая в сутки. 
 
Отметим, в ТОР устанавливается режим осуществления предпринимательской и иной деятельности с благоприятными условиями для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Ключевые принципы благоприятного инвестклимата – кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование.

www.kamchat.info

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