В списке администратора «групп смерти» с Камчатки были десятки потенциальных жертв

В «группах смерти» в социальных сетях, которые организовала 17-летняя жительница Камчатки, состояло несколько десятков человек, каждый из которых получал от администратора задания, нередко опасные для жизни. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в МВД.

По месту жительства девушки изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, тетради со списками участников группы, записями об их увлечениях, семейных и личных проблемах. «Сотрудники полиции выяснили, что каждому из нескольких десятков участников группы администратор отправляла определенные задания, нередко опасные для жизни. В отличие от других подобных групп в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников», - рассказали в МВД.

«КамИНФОРМ» уже сообщало, что 17-летнюю девушку арестовали на Камчатке в июне. Её этапировали в Хабаровск, где было возбуждено дело по факту покушения на убийство. Дело в том, что одна из участниц «групп смерти» чуть не сбросилась с крыши многоэтажного дома, выполняя очередное задание девушки с Камчатки.

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница Камчатки решила вступить в группу суицидальной направленности. Потом она связалась с одним из администраторов, проживающим в западной части страны, и сообщила о своем желании стать таким же, как и он. После прохождения дистанционной подготовки жительница Камчатского края стала администратором такой группы. Подозреваемая завела несколько аккаунтов под вымышленными именами, стала переписываться с потенциальными жертвами и рассылать приглашения вступить в игру.

Расследование продолжается.