В столице Камчатки 1 сентября в школу пойдут 19 тыс. учеников: расписание линеек

Камчатский край

В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.