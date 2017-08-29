В столице Камчатки 1 сентября в школу пойдут 19 тыс. учеников: расписание линеек

29 августа 2017, 08:08

Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут во всех школах Петропавловска-Камчатского 1 сентября. В первый день осени 38 городских школ откроют свои двери для более чем 19 тысяч учеников. Управление образования администрации краевой столицы представило расписание торжественных линеек 1 сентября. 

 

Информация

о проведении праздничный мероприятий,

посвящённых Дню Знаний 1 сентября 2017 года

 

Наименование учреждения

(согласно Уставу)

 

Дата проведения

 

Время проведения

 

Место проведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»

01.09.17 г.

 

11:00

Площадка перед главным входом школы. С 1 по 11 классы.

11:00

 

В случае плохой погоды:

1, 4, 5, 9, 10, 11 классы.

 

13:00

В случае плохой погоды:

13.00

2, 3, 6, 7, 8 классы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»

 

 

01.09.2017 г.

 

 

С 11:00 до 12:00

 

Площадка перед главным входом школы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина»

01.09.2017 г.

11:00

Спортивная площадка.

При неблагоприятных погодных условиях линейка состоится в спортивном зале.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 имени А.М. Горького»

01.09.2017 г.

 

12:00

Площадка возле школы.

В случае непогоды торжественная линейка будет проводиться в спортзале.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 5»

01.09.2017 г.

11:00

Территория школы (спортивная площадка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6»

01.09.2017 г.

11:00

Спортивная площадка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»

01.09.2017 г.

11:00

1, 4, 5, 9, 10, 11 классы

Территория школы

13:00

2, 3, 6, 7, 8 классы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8»

01.09.2017 г.

11:00

Спортивная площадка

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»

01.09.2017 г.

10:00

Территория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»

01.09.2017 г.

11:00

Школьная спортивная площадка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина»

01.09.2017 г.

10:00

1,4,5,9,10,11классы

Территория МБОУ «Средняя школа № 11»

 

12:00

2,3,6,7,8 классы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»

01.09.2017 г.

11:00

Спортивная площадка на территории школы.

В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет проводиться в спортивном зале школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 13»

01.09.2017 г.

12:00

В здании школы, каб. №1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»

01.09.2017 г.

 

11:00

Школьный двор/спортивный зал – в зависимости от погодных условий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 16»

01.09.2017 г.

11:00

Холл 1 этажа школы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко»

01.09.2017 г.

12:00

ул. Петра Ильичёва, д. 80, площадка перед зданием школы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20»

01.09.2017 г.

10:00

Площадка перед школой

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»

01.09.2017 г.

11:00

Центральный вход

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24»

01.09.2017 г.

10:00

Территория учреждения (перед главным входом)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26»

01.09.2017 г.

11:00

Территория учреждения (перед главным входом)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27»

01.09.2017 г.

10:00

1 - 4, 11 классы

Территория у здания школы

12:00

5 - 9 классы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г. Ф. Кирдищева»

01.09.17 г.

12:00

Территория учреждения (перед главным входом)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»

01.09.2017г.

11:00

Площадка у входа в школу. (При неблагоприятных условиях погоды - в спортивном зале)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»

01.09.2017 г.

10:45

Территория учреждения (перед главным входом)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная школа № 32»

01.09.2017 г.

12:00

Площадка перед школой

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33 с углублённым изучением отдельных предметов»

01.09.2017 г.

11:00

Спортивная площадка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34 с углублённым изучением отдельных предметов»

01.09.2017 г.

12:00

Площадка перед начальной школой

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35»

01.09.2017 г.

11:00

Двор школы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36»

01.09.2017 г.

11:00

Площадка перед школой.

В случае неблагоприятных погодных условий линейка состоится в актовом зале для обучающихся 1 и 11 классов, для остальных классов – классный час по кабинетам.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 37»

01.09.2017 г.

11:00

Фойе

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39»

01.09.2017 г.

10:00 –

для 1, 5, 8 – 11 классов;

Площадка перед зданием гимназии

12:00 –

для 2 – 4, 6, 7 классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»

01.09.2017 г.

10:00

6-8 классы

 

Школьный двор

11:00

1-5, 9-11 классы

 

Спортивный зал

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41»

01.09.2017 г.

10:30

Площадка перед школой

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42»

01.09.2017 г.

11:30

Спортивная площадка

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43»

01.09.2017 г.

 

11:00

Территория учреждения (перед главным входом)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45»

01.09.2017 г.

10:00

Спортивная площадка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 46»

01.09.2017 г.

12:00

Территория лицея

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 52»

01.09.2017 г.

11:00

Площадка перед зимним садом на территории ОО

 

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