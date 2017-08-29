В столице Камчатки 1 сентября в школу пойдут 19 тыс. учеников: расписание линеек

Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут во всех школах Петропавловска-Камчатского 1 сентября. В первый день осени 38 городских школ откроют свои двери для более чем 19 тысяч учеников. Управление образования администрации краевой столицы представило расписание торжественных линеек 1 сентября.
Информация
о проведении праздничный мероприятий,
посвящённых Дню Знаний 1 сентября 2017 года
|
Наименование учреждения
(согласно Уставу)
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Место проведения
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
|
01.09.17 г.
|
11:00
|
Площадка перед главным входом школы. С 1 по 11 классы.
|
11:00
|
В случае плохой погоды:
1, 4, 5, 9, 10, 11 классы.
|
13:00
|
В случае плохой погоды:
13.00
2, 3, 6, 7, 8 классы
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»
|
01.09.2017 г.
|
С 11:00 до 12:00
|
Площадка перед главным входом школы
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Спортивная площадка.
При неблагоприятных погодных условиях линейка состоится в спортивном зале.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 имени А.М. Горького»
|
01.09.2017 г.
|
12:00
|
Площадка возле школы.
В случае непогоды торжественная линейка будет проводиться в спортзале.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 5»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Территория школы (спортивная площадка)
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Спортивная площадка
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
1, 4, 5, 9, 10, 11 классы
|
Территория школы
|
13:00
2, 3, 6, 7, 8 классы
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Спортивная площадка
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»
|
01.09.2017 г.
|
10:00
|
Территория
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Школьная спортивная площадка
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина»
|
01.09.2017 г.
|
10:00
1,4,5,9,10,11классы
|
Территория МБОУ «Средняя школа № 11»
|
12:00
2,3,6,7,8 классы
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Спортивная площадка на территории школы.
В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет проводиться в спортивном зале школы.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 13»
|
01.09.2017 г.
|
12:00
|
В здании школы, каб. №1
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Школьный двор/спортивный зал – в зависимости от погодных условий
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 16»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Холл 1 этажа школы
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко»
|
01.09.2017 г.
|
12:00
|
ул. Петра Ильичёва, д. 80, площадка перед зданием школы
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20»
|
01.09.2017 г.
|
10:00
|
Площадка перед школой
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Центральный вход
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24»
|
01.09.2017 г.
|
10:00
|
Территория учреждения (перед главным входом)
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Территория учреждения (перед главным входом)
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27»
|
01.09.2017 г.
|
10:00
1 - 4, 11 классы
|
Территория у здания школы
|
12:00
5 - 9 классы
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г. Ф. Кирдищева»
|
01.09.17 г.
|
12:00
|
Территория учреждения (перед главным входом)
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30»
|
01.09.2017г.
|
11:00
|
Площадка у входа в школу. (При неблагоприятных условиях погоды - в спортивном зале)
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»
|
01.09.2017 г.
|
10:45
|
Территория учреждения (перед главным входом)
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная школа № 32»
|
01.09.2017 г.
|
12:00
|
Площадка перед школой
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33 с углублённым изучением отдельных предметов»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Спортивная площадка
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34 с углублённым изучением отдельных предметов»
|
01.09.2017 г.
|
12:00
|
Площадка перед начальной школой
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Двор школы
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Площадка перед школой.
В случае неблагоприятных погодных условий линейка состоится в актовом зале для обучающихся 1 и 11 классов, для остальных классов – классный час по кабинетам.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 37»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Фойе
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39»
|
01.09.2017 г.
|
10:00 –
для 1, 5, 8 – 11 классов;
|
Площадка перед зданием гимназии
|
12:00 –
для 2 – 4, 6, 7 классов
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»
|
01.09.2017 г.
|
10:00
6-8 классы
|
Школьный двор
|
11:00
1-5, 9-11 классы
|
Спортивный зал
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41»
|
01.09.2017 г.
|
10:30
|
Площадка перед школой
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42»
|
01.09.2017 г.
|
11:30
|
Спортивная площадка
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Территория учреждения (перед главным входом)
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45»
|
01.09.2017 г.
|
10:00
|
Спортивная площадка
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 46»
|
01.09.2017 г.
|
12:00
|
Территория лицея
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 52»
|
01.09.2017 г.
|
11:00
|
Площадка перед зимним садом на территории ОО
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