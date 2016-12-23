В столице Камчатки автоледи сбила на «зебре» 10-летнего ребенка

В столице Камчатки в детскую краевую больницу госпитализирован 10-летний школьник, которого накануне сбила машина, сообщает ГИБДД.

По данным полиции, напротив средней школы № 43 по улице Ватутина 37-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота Витц», совершила наезд на 10-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Идет проверка.

За прошедшие сутки на территории Камчатки зарегистрировано 20 столкновений без пострадавших. Выявлены два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены четыре пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы техники.