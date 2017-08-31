В столице Камчатки благоустроят 37 дворовых территорий

В Петропавловске-Камчатском будут благоустроены 37 дворовых территорий в рамках федерального проекта «Современная городская среда» целью которого является повышение комфорта в населенных пунктах, благоустройство территорий. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в мэрии краевого центра.

Там говорят, что местные жители активно включились в проект и благодаря их участию в настоящее время уже идет благоустройство парка на ул. Индустриальной и сквера на ул. Кирдищева. Кроме того, было подано порядка 40 предложений по благоустройству дворовых территорий. 37 из них получили положительные заключения специалистов.

При этом, как говорят чиновники, средств, выделенных на эти цели из федерального и краевого бюджетов, на реализацию всех проектов благоустройства дворовых территорий, недостаточно. «Поэтому, на внеочередной сессии депутатов думы, которая состоится 31 августа, будут внесены предложение об увеличении бюджетных ассигнований проекта на сумму 24,4 млн рублей. При одобрении депутатов, все проекты будут взяты в работу уже в этом году», - говорят в мэрии.