В столице Камчатки благоустроят территорию на Фролова: депутаты

18 августа 2017, 08:00

Благоустройство территории у дома № 2 по улице Фролова начнется в понедельник. Об этом на встрече с жильцами дома сообщила первый заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Юлия Иванова.
 
Встреча состоялась по инициативе депутата Андрея Стукова и Общественного совета избирательного округа № 8, которые держат на контроле ситуацию с этим домом еще с декабря. Напомним, прошлым летом по заказу «Камчатскэнего» вдоль Фролова-2 должна была быть проложена теплотрасса к рынку. Однако нерадивый подрядчик приступил к работам только в декабре, взломав для этого  новый асфальт. Тогда возмущенная общественность обратилась за помощью к депутатам по своему избирательному округу Андрею Стукову и Татьяне Ткаченко. Накануне Стуков пригласил на встречу с жителями Юлию Иванову, которая и сообщила людям хорошие новости о том, что уже определен подрядчик, который в понедельник приступает к асфальтированию  придомовой территории.
 
Более того, Иванова и Стуков обещали гражданам проработать вопрос об автомобильной стоянке напротив дома, часть которой планируют забрать под обустройство детской площадки.
 
«Эта земля принадлежит Петропавловск-Камчатскому городскому округу. С Юлией Николаевной  мы проговорили, что  совместно займемся этой проблемой. За счет средств городского бюджета здесь есть возможность поставить малые архитектурные формы, проще говоря, детскую площадку», – сказал Стуков.
 
Также граждане пожаловались властям, что администрация рынка на Северо-Востоке открыла проезд на свою территорию со стороны Фролова-2, и теперь  с утра до вечера вдоль дома ездят легковые и грузовые машины. Постоянное движение автотранспорта  создает угрозу безопасности жителей, мешает гулять во дворе детям и мамочкам с колясками. Юлия Иванова сообщила, что дала поручение контрольному управлению администрации ПКГО заняться этим вопросом. «Контрольному управлению мною дано поручение проверить правильность и законные основания въезда на рынок по этой дороге, как   основного и официального. Специалисты должны решить с администрацией рынка вопрос о том, чтобы этот въезд сделать запасным на экстренный случай, например, при пожаре, а официальным оставить въезд со стороны дороги», – сказала Иванова.   

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