Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В столице Камчатки чиновники не оставляют попыток убрать торговцев с улиц
В столице Камчатки чиновники проведи очередной рейд в рамках борьбы с нелегальными торговцами. Как обычно, они выехали на 6 км, где возле остановки в сторону 10 км традиционно продают всякую мелочь.
По мнению чиновников, стихийный «рынок» не только портит общий вид территории, но и ограничивает пешеходную зону, мешая идущим мимо людям. Кроме того, после так называемых торговцев, остается много грязи в виде бумаги, оберток, пакетов, пролитых жидкостей и др.
«У всех должно быть четкое понимание, что мы не дадим торговать незаконно. Предлагаем всем участникам торговли легализоваться и осуществлять деятельность в соответствии с законодательством», - подчеркнул руководитель Управления экономического развития и имущественных отношений Денис Хутов.
Одновременно сотрудники администрации города проводят разъяснительную работу с участниками нелегальной торговли. Прошли дополнительные переговоры с дирекцией рынка на 6 км, которая на льготных условиях предоставляет торговые места для реализации продукции, выращенной на даче, на личных приусадебных участках, а также собранных дикоросов.
«В настоящий момент в рамках ярмарки на территории рынка действует 30 торговых мест площадью 3 кв. м. В следующем году добавятся еще 10. Аренда одного торгового места в сутки стоит 300 рублей. Можно арендовать половину торгового места за 150 рублей или четверть - за 75 рублей. Для того, чтобы получить торговое место, нужно предоставить документ, подтверждающий наличие земельного участка, на котором выращивается продукция», - сказал директор универсального рынка ООО «Камчатпромтовары» Владимир Каптюх.
За несанкционированную торговлю к административной ответственности привлекаются не только граждане, но и индивидуальные предприниматели, юридические лица. Для граждан размер штрафа при первичном нарушении составляет от 1,5 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч рублей.
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