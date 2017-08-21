Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В столице Камчатки чиновники запустят портал «Нам по пути» для общения с жителями
В Петропавловске-Камчатском в финальной стадии разработки находится электронный сервис, интернет-портал обратной связи с населением «Нам по пути». Инициатива создания новой электронной платформы принадлежит администрации города.
По словам чиновников, интернет-портал «Нам по пути» позволит любому жителю города оперативно направить жалобу, сообщение или предложение в муниципалитет посредством Интернет-связи как с домашнего компьютера, так и со смартфона или иного устройства, «прикрепить» к сообщению цифровые фотографии или другую информацию, отметив местоположение на карте города. Это может быть либо обращение к конкретному должностному лицу, либо просто сообщение о какой-то проблеме – открытый люк, яма на дороге, переполненный мусорный контейнер, поврежденная детская площадка.
В первую очередь, портал призван расширить и упростить возможности по направлению обращений граждан в органы местного самоуправления.
Сегодня система уже запущена в режиме внутреннего тестирования, чтобы учесть и исправить возможные недочеты и ошибки. В дальнейшем, мобильное приложение «Нам по пути – Петропавловск-Камчатский» можно будет скачать в AppStore и PlayMarket.
Ввести в эксплуатацию полнофункциональную версию системы обратной связи с населением «Нам по пути» планируется в середине сентября 2017 года.
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