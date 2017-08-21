В столице Камчатки депутаты взяли под контроль ситуацию в доме, где взорвался электротитан

21 августа 2017, 16:28

Члены Общественного совета 7-го округа принимают активное участие в судьбе  пострадавших граждан 17-го августа от взрыва в одной из квартир дома № 8 по улице Арсеньева. Руководитель Совета – депутат Законодательного Собрания Камчатского края Рашид Шамоян поставил задачу уделить жителям максимальное внимание. 
 
В первые минуты после происшествия на место ЧП приехали все оперативные службы, был произведен осмотр дома, началось расследование причин взрыва. Однако после осмотра помещений все разъехались, а люди остались один на один со своими проблемами и  множеством вопросов о том, что делать дальше, куда обращаться и откуда ждать помощи. Чтобы поддержать жильцов, на следующий день к ним приехали члены Общественного совета 7-го округа, а также представитель управляющей компании «Авача-дом». 
 
Я был в командировке, – рассказывает председатель Совета – депутат Законодательного Собрания Камчатского края Рашид Шамоян, –  но команда моей Общественной приемной среагировала очень быстро: сотрудники оперативно выехали на место. Мы не могли остаться в стороне, ведь  в такие минуты необходимы солидарность, поддержка рядом живущих людей и сплоченность.
 
От взрыва пострадала не только одна квартира, есть повреждения у соседей и в подъезде, разбита стоящая рядом с домом машина. Вместе с дверной коробкой вынесло дверь квартиры напротив. 
 
- Мы установили новую дверь, а также решили помочь с вывозом осколков стен и части конструкций для того, чтобы специалисты могли быстрее начать полноценное обследование дома, – говорит Рашид Шамоян. – Чем быстрее они установят причины произошедшего и найдут виновных, тем быстрее людям станет понятно: каков полученный ущерб, откуда ждать компенсации и помощи на восстановление своего имущества.

www.kamchat.info

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