В столице Камчатки дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детсадах: в очереди малыши до 3 лет

31 августа 2017, 08:06

В сферу образования Петропавловска-Камчатского в этом году вложено более 5 млрд рублей. Об этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, было заявлено на августовском совещании учителей города. 
 
Власти краевого центра обратили внимание на то, что с повестки дня снят самый острый вопрос – обеспечение доступности образования для детей от 3 до 7 лет. В целом, начиная с 2012 года, в Петропавловске-Камчатском было создано дополнительно 1 143 места для малышей.
 
«Это сделано благодаря строительству новых зданий детских садов, а также благодаря ремонту и реконструкции помещений в существующих детских садах, которые использовались не по назначению. Только в 2016 году было открыто дополнительно 105 мест в пяти детских садах и 102 места в здании «Детский сад № 17», помещения которого ранее занимала детская библиотека. Работа в этом направлении будет продолжена», - сказал глава города Виталий Иваненко.
 
По данным «КамИНФОРМ», в очереди в детские сады в Петропавловске-Камчатском стоят 1521 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из них 854 человека — от 1,5 до двух лет, и 667 человек в возрасте от 667 человек.

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