В столице Камчатки есть 60 мест для купав и передвижных киосков: мэрия

13 июня 2017, 07:04

В столице Камчатки свободными являются 60 мест для размещения нестационарных торговых объектов. При этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в управлении экономического развития города, всего в общую схему на территории города включено 589 мест размещения нестационарных торговых объектов, из них 37 – это купавы, 5 - автоцистерны,  547 – киоски и павильоны.
 
На заседании Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа согласовано включение в схему размещения 13 мест размещения нестационарных объектов. Из них 10 мест размещения нестационарных объектов находятся в районе озера Култучного.
 
После принятия соответствующего постановления в отношении указанных мест будет проведен аукцион, предметом которого является право на заключение договора на размещение нестационарного объекта общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что в мае мэрия воевала с некоторыми владельцами киосков под Никольской сопкой. Они там были установлены незаконно и мешали благоустройству центра региональной столицы. После долгих уговоров и обещаний принудительного вывоза киосков, предприниматели убрали их. В мэрии тогда говорили, что в городе много мест для размещения таких объектов, в том числе и возле Култучного озера, но нужно пройти все предусмотренные законом процедуры, чтобы получить эти места. 
 

www.kamchat.info

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