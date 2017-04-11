В столице Камчатки горел магазин

В Петропавловске-Камчатском накануне поздно вечером ликвидировали пожар в одном из продовольственных магазинов. Как сообщает МЧС, информация о происшествии поступила в 21.57 по камчатскому времени.

Заявитель уточнил, что здание торговой точки — одноэтажное деревянное, обшитое сэндвич-панелями. На место вызова незамедлительно выдвинулись огнеборцы пожарно-спасательная часть №3 — всего 10 человек на трех единицах техники. В 22.09 возгорание было локализовано, а через 30 минут — полностью ликвидировано.

В результате пожара в магазине «Юкидим» на «Северо-Востоке» повреждено внутреннее помещение и потолочное перекрытие на общей площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Причины возникновения пожара, виновные, полная стоимость ущерба устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора.

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