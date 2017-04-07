В столице Камчатки горели несколько люксовых машин

Сначала загорелась одна, а потом и еще несколько - в Петропавловске-Камчатском ночью пожарные потушили несколько автомобилей.

Как рассказали в МЧС региона, информация о возгорании в транспортном средстве марки Mercedes GL 550 поступила в 02.13. В сообщении уточнили, что на момент возгорания автомобиль находился на улице Топоркова.

На место вызова незамедлительно выдвинулись огнеборцы. В 02.21 возгорание было локализовано, а в 02.42 — полностью ликвидировано. В результате пожара у Mercedes был полностью уничтожен моторный отсек.

Также огнем было повреждено несколько стоящих рядом автомобилей: у Toyota RAV4 полностью сгорел моторный отсек, а у Toyota Land Cruiser Prado повредилось лакокрасочное покрытие на общей площади два квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — внесение постороннего источника зажигания.