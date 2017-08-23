В столице Камчатки изменены места для голосования для некоторых избирательных участков

В Петропавловске-Камчатском некоторые участки для голосования перенесли в другие помещения, которые будут открыты в Единый день голосования, когда в городе выберут новый состав думы.

В частности, в связи с ремонтными работами избирательный участок № 4 перенесен из здания ДК СРВ в здание Школы № 2 (ул. Труда, 45). Границы участка: улица Труда, улица Школьная – полностью.

В связи с аварийным состоянием здания избирательный участок № 49 перенесен из здания ДК Рыбаков в здание школы № 7 (ул. Ватутина, 1а). Границы участка: улица Автомобилистов, дом № 49/2 и от дома № 55 до конца строений – нечетная сторона; улица Владивостокская, от дома № 37 до конца строений нечетная сторона; проспект 50 лет Октября, от начала строений по дом № 4/3 включительно – четная сторона и по дом № 9/8 включительно, кроме домов №№ 9, 9/1 – нечетная сторона; улица Северная, улица 2-я Северная – полностью; улица Тельмана – полностью, кроме домов №№ 1а, 2, 2а, 2б; государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Петропавловск- Камчатская городская детская инфекционная больница».

В связи с аварийным состоянием здания избирательный участок № 50 перенесен из здания ДК Рыбаков в здание детской библиотеки им. В. Кручины (ул. Владивостокская, 16). Границы участка: улица Автомобилистов, от дома № 23 по дом № 53 включительно – нечетная сторона, кроме дома № 49/2, и от дома № 10 по дом № 16 включительно – четная сторона.

Для удобства горожан избирательный участок № 44 перенесен из здания по адресу: Вольского, 32 в школу № 42 (Савченко, 12). Границы участка: улица Дальневосточная от дома № 27 нечетная сторона, дома № 28 четная сторона и до конца строений; улица Вольского, дома №№ 22, 24, 28; улица Ларина, дома №№ 17, 21; проспект им. А.И. Таранца.

Полный перечень избирательных участков доступен по ссылке: http://pkgo.ru/uchastki2017.html