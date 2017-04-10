В столице Камчатки на праймериз "ЕР" будут работать 28 участков

Брифинг, посвященный ходу предварительного голосования и формированию счетных участков, состоялся в краевой столице при участии секретаря Камчатского отделения партии «Единая Россия», председателя регионального оргкомитета Валерия Раенко.

Камчатским региональным отделением Партии «Единая Россия» сформирован перечень из пятнадцати счетных участков, которые будут работать в Петропавловске в Единый день предварительного голосования 28 мая, а также определен персональный состав окружной счетной комиссии, отметил на брифинге в четверг, 6 апреля, секретарь Камчатского отделения партии «Единая Россия», председатель регионального оргкомитета Валерий Раенко.

«Мы планируем открыть на территории каждого избирательного округа по два участка, кроме четвертого округа - там будет работать только один. Помещения для голосования, по-прежнему, будут в привычных для избирателей местах расположения избирательных комиссий. Все они, в соответствии с требованиями законодательства, будут арендованы партией. Перечень счетных участков согласован Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия». Их адреса будут опубликованы на сайте «Предварительного голосования» и регионального отделения партии», - сказал Раенко.

Он также отметил, что на сегодня зарегистрировано уже 75 участников предварительного голосования. «Среди них есть и опытные политики, и новички. Самому младшему 20 лет, а самому зрелому 66 лет. Это представители самых разных сфер деятельности и профессий: работники здравоохранения и образования, предприниматели и муниципальные служащие, пенсионеры и студенты. 64% - члены нашей партии, остальные сторонники и беспартийные. Предварительное голосование дает шанс всем, кто чувствует в себе силы принести пользу Камчатке, озвучить свои идеи и заручиться поддержкой избирателей», - подчеркнул Раенко.

В завершение брифинга лидер камчатских партийцев призвал горожан прийти на счетные участки в Единый день предварительного голосования: «Прошу жителей не остаться в стороне и 28 мая принять участие в предварительном отборе кандидатов «Единой России», ведь только с вашей помощью мы сможем направить на выборы самых достойных».