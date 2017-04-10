В столице Камчатки на улице нашли мужчину с наркотиками

В столице Камчатки полицейские доставили в отделение полиции гражданина, который лежал на асфальте на проспекте 50 лет Октября и не мог ориентироваться в пространстве, а также внятно отвечать на вопросы полицейских. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В ходе досмотра у него было обнаружено вещество похожее на наркотическое. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством общим весом 0,25 грамма.

В настоящее время 45-летний житель Петропавловска-Камчатского помещен в спецприемник для административно задержанных лиц за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела за хранение запрещенных веществ.