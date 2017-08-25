В столице Камчатки началось благоустройство сквера на Кирдищева

В Петропавловске-Камчатском в сквере по улице Кирдищева активизированы работы по благоустройству территории. Муниципальный контракт с подрядчиком «Камчатская строительная компания» был заключен в конце июля. После того, как компания получила все разрешительные документы, работы по благоустройству начались.

«В настоящее время выполнена разбивка на местности контуров площадок и тротуарных дорожек, снесен сухостой деревьев и кустарников. Ведется замена неустойчивых грунтов на скальные породы, а также щебневая подготовка с послойным уплотнителем. К 1 сентября планируется подготовить 500 кв метров под бетонную площадку», - сказали «КамИНФОРМ» в Управлении благоустройства Петропавловска.

Напомним, что за благоустройство сквера по улице Кирдищева высказались жители в ходе открытого интернет-голосования весной этого года. Он стал лидером голосования. Работы ведутся в рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда» и находятся на особом контроле у Главы города Виталия Иваненко.