Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В столице Камчатки начата проверка благоустройства после ремонта коммунальных сетей
Восстановление тротуаров и дорожного полотна территорий, на которых проводили ремонтные работы коммунальные организации, проверяют в Петропавловске-Камчатском. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в мэрии.
Основная часть тепловых сетей в городе проложена под землей, поэтому для проведения ремонта вскрывается дорожное асфальтовое покрытие или демонтируется брусчатка. Если работы выполнялись поздней осенью или зимой, то после их завершения на участке производится черновое благоустройство — только временная отсыпка и утрамбовка дорожного полотна, асфальт при неблагоприятных погодных условиях укладывать нельзя. Но подрядчик обязательно должен вернуться к таким территориям позже и завершить капитальное благоустройство. Сроки окончания таких работ обязательно должны быть согласованы с администрацией города.
Качество восстановления благоустройства могут проверять представители Управляющей компании, ТСЖ, дорожные службы, специалисты городской администрации.
«Мы проверяем ход восстановительных работ после ремонта сетей и коммуникаций. В администрацию города поступают многочисленные жалобы жильцов тех домов, где коммунальщики и энергетики проводили ремонт сетей, вскрывали асфальт. Особенно много жалоб поступает от жителей микрорайона Северо-Восток», - рассказал начальник Контрольного управления городского округа Александр Сашенков.
По его словам, коммунальные организации должны благоустраивать территории своими силами или с привлечением подрядчиков. Помимо потревоженного дорожного покрытия компании обязаны благоустраивать и другие поврежденные объекты: разравнивать почву, восстанавливать газоны.
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