В столице Камчатки обустроят еще более 170 детских площадок

Искусственное резиновое покрытие на детской площадке по ул. Ларина, 40 должно быть установлено в этом сезоне. Такое распоряжение дал глава Петропавловска Виталий Иваненко в ходе выездной рабочей поездки.

«Аукцион на выполнение работ по установке искусственного покрытия на данной детской площадке был отыгран два месяца назад, однако до сих пор никаких работ здесь не началось. Подрядчику поставлено условие: начать работы в ближайшее время. В случае, если он не начнет работы до понедельника, Управление благоустройства приступит к процедуре расторжения контракта и проведению аукциона для определения нового подрядчика», - сказал Виталий Иваненко.

Глава Петропавловска также добавил, что с учетом реализации Программы комплексного благоустройства 2017 года, в городе появится более 170 детских площадок. В следующем году упор будет сделан на обустройстве спортивных площадок и дооснащению уже имеющихся уличными тренажерами.

Добавим, в текущем году в Петропавловске установлено две новых детских площадки на ул. Капитана Беляева, 9/1 и Первомайской, 2. Дополнительное игровое оборудование появится еще на нескольких площадках, установленных ранее. На эти цели предусмотрено порядка 5 млн рублей.