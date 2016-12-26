Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В столице Камчатки одну из школ закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ
В связи с превышением эпидемиологического порога простудных заболеваний и с целью недопущения дальнейшего распространения ОРВИ среди учащихся, принято решение о закрытии средней школы №33 в Петропавловске на карантин, сообщает мэрия.
На вынужденные каникулы ученики 33 школы отправятся со вторника, 27 декабря. Ежедневный мониторинг заболеваемости в учебных заведениях Петропавловска продолжается.
Тем временем, в социальных сетях родители возмущаются, что в некоторых школах даже при большом количестве заболевших детей, классы не закрывают на карантин. Например, это касается 39-й школы. В одном из шестых классов там сегодня меньше десяти учеников. Все остальные — болеют. По словам родителей, несмотря на очень большое количество заболевших учеников, образовательное учреждение продолжает функционировать.
Взрослые возмущены тем, что перед самым Новым годом их дети вынуждены лежать с температурой, хотя, как считают некоторые, если бы школа (или отдельный класс) была бы вовремя закрыта на карантин, то массового заболевания удалось бы избежать.
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