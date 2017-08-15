В столице Камчатки откроют помещение для реабилитации людей с помощью собак

В столице Камчатки уже до Нового года может быть открыто специальное помещение для канистерапии (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак). Об этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, заявил глава города.

Он также отметил, что в следующем году появится специализированная площадка для выгула и дрессировки собак. Она появится в районе Северо-Восточного шоссе.

Напомним, что согласно требованиям благоустройства, расстояние от площадки для выгула и дрессировки собак до жилых и административных зданий должно составлять не менее 40 метров. Сама площадка предполагает ограждение высотой не менее 1,5 метров. На территории площадки должно быть покрытие, спортивные и тренировочные снаряды, скамьи, урны, а также осветительное оборудование и информационный щит с правилами пользования площадкой.