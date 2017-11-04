В столице Камчатки отмечают День народного единства

Петропавловск-Камчатский сегодня отмечает День народного единства. Торжественное мероприятие, посвящённое государственному празднику и 6-й годовщине присвоения Петропавловску-Камчатскому звания Города воинской славы, начнется в 13 часов.

С главной сцены у стелы Города воинской славы горожан поздравят представители Камчатской региональной общественной организации «Содружество».

Участники мероприятия возложат «Венок Мира» к стеле «Город воинской славы». Затем все желающие смогут принять участие в пешей экскурсии, посвященной 6-й годовщине присвоения Петропавловску-Камчатскому почетного звания «Город воинской славы».

Далее торжественную часть продолжит праздничная концертная программа – фестиваль «Единство». На сцене выступят лучшие творческие коллективы краевой столицы. Одновременно для горожан откроется площадка по национальным видам спорта, праздничный калейдоскоп для детей, выставка «Город воинской славы». Кроме того, будут работать тематические палатки «Улица мастеров», «Революция в музее», «Мастер-классы для детей», «Давайте читать вместе».

В 14 часов горожан приглашают на площадку Озерновской косы, где начнется национальный праздник морского зверя «Хололо». В это же время в Центральной городской библиотеке стартует культурно-образовательная акция «Библиотека – территория творчества».

В течение дня в центре города будет организована розничная торговля и работа полевых кухонь. Все праздничные мероприятия дня завершатся в 17 часов.

С 18.00 до 20.00 в Историческом выставочном центре «Город воинской славы» пройдет День открытых дверей.