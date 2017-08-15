В столице Камчатки полицейская овчарка Аргус нашла похитителей медных проводов

В столице Камчатки полицейские задержали мужчин, который разработали план по краже медных проводов с одного из предприятий на Сахалинской. Однако, как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, весь план им испортила полицейская овчарка Аргус, которая нашла злоумышленников.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у 25-ти и 31-летнего жителей краевой столицы ножи, кусачки, налобные фонари и другой инвентарь, с помощью которого они пытались похитить цветной металл. «В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорят в полиции.

Там рассказали, что накануне ночью в дежурную часть полиции Петропавловска-Камчатского поступило сообщение от охранников одного из предприятий на улице Сахалинская, что на охраняемой территории в одном из зданий разбито окно и могут находиться посторонние.

Прибывший на место происшествия в составе следственно-оперативной группы полицейский-кинолог капитан полиции Дмитрий Космачев вместе с бельгийской овчаркой по кличке Аргус обследовали здание площадью более двух тысяч квадратных метров. Поиск затруднялся тем, что помещения были без света, так как злоумышленники разобрали силовую установку, чем обесточили здание, и успели уложить медные провода в мешки. Аргус взял след и привел своего напарника в один из залов, использовавшихся в качестве склада, где полицейский обнаружил и задержал двух прятавшихся мужчин.