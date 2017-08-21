В столице Камчатки пройдет встреча с носителями языков коренных малочисленных народов

21 августа 2017, 08:13

В Камчатском краевом объединённом музее 22 августа пройдёт встреча с представителями коренных малочисленных народов региона. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в министерстве культуры Камчатского края.
 
«На встрече выступят сотрудники музея и Камчатского центра народного творчества, хранящие наследие народов полуострова. В исполнении носителей языков и культуры коренных малочисленных народов прозвучат родовые песни, сказки и легенды. Кроме того, в качестве приглашённого гостя на встрече выступит доцент Университета Хоккайдо (Япония) – Юкари Нагаяма. Она уже несколько лет занимается изучением корякского языка и является автором нескольких книг», - рассказали в министерстве.
 
Там добавили, что встреча начнётся в 18:00.

www.kamchat.info

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