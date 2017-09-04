В столице Камчатки рассказали о программе Дня рождения города

Петропавловск-Камчатский отметит День города уже на этой неделе. Двухдневные празднования пройдут 8 и 9 сентября в центре краевой столице. Как сообщают организаторы, празднование Дня города будет сопровождаться насыщенной концертной программой и работой сразу нескольких развлекательных площадок.

В субботу, 9 сентября, празднование Дня города состоится на главной площади Петропавловска. Откроет торжества выступление музыкантов Городского оркестра. Официальные приветствия и поздравления для жителей и гостей Петропавловска прозвучат с главной сцены в 14.00. Затем начнется праздничная программа с участием лучших творческих коллективов.

«Награждение лучших представителей трудовых коллективов «Город профессий», чествование молодоженов, фестиваль патриотической песни, выступление рок-группы «Color Set», выставка сувениров и прикладного творчества, игровая программа для детей – далеко неполный список мероприятий, запланированных к проведению в рамках Дня города», - добавили в оргкомитете праздника.

В этот же в центре города будет организована работа пяти тематических развлекательных площадок. Горожанам предложат послушать песни камчатских бардов, принять участие во всероссийской фестивале энергосбережения «Вместе ярче» и программе «Танцуем вместе». В 15:00 в сквере у памятника Николаю Чудотворцу пройдет конкурс чтецов.

На протяжении всего дня в центре города можно будет приобрести сельхозпродукцию камчатских дачников и огородников. Ярмарка сельхозпроизводителей «Дары осени» начнет свою работу в 12:00 на Озерновской косе. Завершатся праздничные мероприятия красочным салютом.