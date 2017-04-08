В столице Камчатки сегодня почтят память жертв теракта в метро Петербурга

08 апреля 2017, 10:18

На Камчатке сегодня пройдет акция  «Вместе против терроризма», в рамках которой собравшиеся почтят память жертв теракта в метро Петербурга, произошедшего 3 апреля, сообщили организаторы — члены Российского союза молодежи. 
 
«Мы хотим выразить свою солидарность с жителями Санкт-Петербурга, со всеми, кто выступает против агрессии, против террора. Запугать нас не получится. Мы объединяемся для всеобщей борьбы, и только все вместе мы сможем победить», - сказал руководитель РСМ Петр Скрипник.
 
Свою готовность принять участие в патриотической акции уже выразили различные молодежные, общественные организации, национальные сообщества и объединения, представители трудовых коллективов.
 
Мероприятие пройдет в центре краевой столицы. Начало в 12.00

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

#1Аноним08 апреля 2017, 20:40

Вы знали что по результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- https://vkcc.info/medico

Вчера

07 апреля 2017, 17:23
На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
07 апреля 2017, 17:21
Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
07 апреля 2017, 16:52
На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
07 апреля 2017, 16:38
Туши двух китов выбросило на берег на Камчатке
07 апреля 2017, 14:07
Два человека отправились в сторону Авачинского залива на Камчатке и пропали
07 апреля 2017, 13:05
Тихоокеанский циклон заденет юг Камчатки

За неделю

06 апреля 2017, 16:28
В столице Камчатки закупят девять рамочных металлодетектора для массовых мероприятий
06 апреля 2017, 16:27
Акция «Чистый лес — территория без огня» пройдет на Камчатке
06 апреля 2017, 16:26
Военные вертолетчики отработали спасение людей на Камчатке
06 апреля 2017, 14:10
Жители Камчатки выйдут на акцию «Вместе против терроризма»
06 апреля 2017, 14:07
Камчатские депутаты предлагают выделить 3 млн рублей для авиаучетов лосей
06 апреля 2017, 14:06
На Камчатке готовятся к открытию навигации для маломерных судов

За месяц

30 марта 2017, 08:06
Пробуждение медведей на Камчатке не связано с извержением вулкана Камбальный: ученые
30 марта 2017, 07:55
На Камчатке полиция усилит мониторинг интернет-ресурсов, которыми пользуются подростки
29 марта 2017, 14:48
Власти Камчатки опровергли необходимость для жителей Эссо и Анавгая брать разрешения, идя в лес
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?