В столице Камчатки сегодня почтят память жертв теракта в метро Петербурга

На Камчатке сегодня пройдет акция «Вместе против терроризма», в рамках которой собравшиеся почтят память жертв теракта в метро Петербурга, произошедшего 3 апреля, сообщили организаторы — члены Российского союза молодежи.

«Мы хотим выразить свою солидарность с жителями Санкт-Петербурга, со всеми, кто выступает против агрессии, против террора. Запугать нас не получится. Мы объединяемся для всеобщей борьбы, и только все вместе мы сможем победить», - сказал руководитель РСМ Петр Скрипник.

Свою готовность принять участие в патриотической акции уже выразили различные молодежные, общественные организации, национальные сообщества и объединения, представители трудовых коллективов.

Мероприятие пройдет в центре краевой столицы. Начало в 12.00