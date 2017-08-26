В столице Камчатки сгорела еще одна машина

В Петропавловске-Камчатском в автомобиле марки «Toyota Sprinter» на Пограничной вспыхнул пожар. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, его быстро потушили, никто не пострадал.

В результате пожара поврежден моторный отсек. К тушению пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

По статистике, чаще всего причинами пожаров в автомобилях и транспортных средствах становятся неисправность электропроводки и электрооборудования, неисправность узлов механизмов транспортных средств, а также неосторожность при курении.