В столице Камчатки сгорела еще одна машина

26 августа 2017, 14:29

В Петропавловске-Камчатском в автомобиле марки «Toyota Sprinter» на Пограничной вспыхнул пожар. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, его быстро потушили, никто не пострадал. 
 
В результате пожара поврежден моторный отсек. К тушению пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
 
По статистике, чаще всего причинами пожаров в автомобилях и транспортных средствах становятся неисправность электропроводки и электрооборудования, неисправность узлов механизмов транспортных средств, а также неосторожность при курении.

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