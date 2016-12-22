В столице Камчатки штрафуют незаконных торговцев новогодними елками

В столице Камчатки проходят рейды по местах продажи пиротехники и хвойных деревьев. Очередные нарушения выявлены на рынке в районе «СРВ» на улице Сахалинская, сообщает МВД.

Так, в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлен факт нарушения правил реализации хвойных деревьев. 29-летний предприниматель продавал «новогодние» ёлки, не имея разрешения на данный вид торговли.

В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 10 Закона Камчатского края «Об Административных правонарушениях» (несанкционированная торговля). Документы будут направлены в Администрацию Петропавловск-Камчатского ГО для принятия процессуального решения.

30-летний продавец реализовывал пиротехнические изделия, но в нарушение требований пожарной безопасности отсутствовали средства пожаротушения. В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности».

Рейдовые мероприятия продолжаются.

Полиция рекомендует жителям Камчатского края при покупке деревьев хвойных пород, используемых для украшения жилищ при праздновании встречи Нового года, спрашивать у продавцов документы, разрешающие организацию торговли. Это позволит избежать покупки некачественного товара.