Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В столице Камчатки состоится «Двориада»
В Петропавловске-Камчатском пройдет масштабное спортивное и культурно-массовое мероприятие «Двориада». Организаторы рассчитывают, что «Двориада» соберет жителей микрорайонов краевой столицы для активного отдыха и занятия спортом.
Старт мероприятию будет дан 24 августа, в 18.30, одновременно на спортивных площадках общеобразовательных школ Петропавловска-Камчатского №№ 3, 12, 24, 1, 33, 43, 36, 42 и гимназии № 39.
«Организаторы «дворовых» площадок в микрорайонах сами для себя определят вид спортивных состязаний и культурную программу. В общий же перечень вошли такие виды спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, перетягивание каната, городки, боулинг на траве, хоккей с мячом, весёлые старты, шахматы, домино и другие», - сказали в оргкомитете «Двориады».
Напомним, что «Двориада» проводится в целях популяризации занятия спортом и активным образом жизни среди населения.
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