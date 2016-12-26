В столице Камчатки сотрудники МЧС испытали новогоднюю пиротехнику

26 декабря 2016, 12:32

На Камчатке сотрудники судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» (СЭУ ИПЛ) провели испытание имеющейся на камчатском рынке пиротехнической продукции, сообщает МЧС. 
 
Врио начальника СЭУ ИПЛ Дмитрий Мараховский рассказал о классификации пиротехнических изделий, а также о том, что основу фейерверков составляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому фейерверки требуют особого внимания при обращении с ними. Большинство небольшой бытовой пиротехники имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 мм в секунду. Радиус опасной зоны может достигать шестидесяти метров. Опасными бывают даже бенгальские огни и «бомбочки», если поджигаются в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов.
 
«Однако использование пиротехнических изделий может быть безопасным – но только в том случае, если приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, где соблюдаются условия ее хранения, а также строго следовать инструкции по применению», - подчеркнул Дмитрий Николаевич.
 
Он напомнил также о том, что при покупке пиротехники следует обращать внимание на наличие сертификата, инструкции на русском языке, целостность упаковки. «При применении пиротехники  следует хорошо изучить инструкцию и действовать в строгом соответствии с ней, особое внимание следует обратить на радиус возможного воздействия и строго придерживаться указанного в инструкции безопасного расстояния. Прежде, чем зажечь фитиль или выдернуть кольцо с запальным шнуром, необходимо учесть направление и силу ветра и надежно закрепить основание ракеты или петарды»,  - пояснил Мараховский.
 
За последние 5 лет в периоды проведения новогодних праздников на территории Камчатского края зарегистрировано 143 пожара, 7 человек погибло от огня и его опасных факторов, 10 человек было травмировано.  Часть пожаров произошла именно по причине неправильного использования пиротехнической продукции. 

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