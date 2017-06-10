В столице Камчатки спасли от уничтожения лучший двор

В поселке Завойко в столице Камчатки местные жители при помощи СМИ и краевых депутатов отстояли лучший двор города, который должны были уничтожить из-за того, что деревья якобы угрожают безопасности функционирования теплотрассы, проходящей вдоль дома на Петра Ильичева, 78.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что энергетики пришли и сказали людям, что есть предписание Ростехнадзора, по которому растений рядом с теплотрассой быть не должно.

Однако после того, как история получила большой общественный резонанс, выяснилось, что это не совсем так…

По словам депутата краевого парламента Александра Долгункова, после встречи с представителями Ростехнадзора, пришли к решению, что для выполнения требований предписания достаточно вырубить дикорастущие кустарники и пересадить один из кустов сирени. При этом многолетние деревья, за которые так переживали жители, и палисадник с цветами будут сохранены.

«Наши депутаты Александр Долгунков, Алексей Березенко и общественники приехали к нам, вникли в ситуацию, несколько дней вели переговоры с энергетиками, и проблема была решена», – говорит жительница дома Елена Ивановна Гусева.

Она рассказала, что живет в Завойко шесть лет, а до этого ее семья 34 года жила на юге Камчатки. «Для нас этот садик, дворик с цветами – неописуемая красота, которой мы можем любоваться благодаря нашему цветоводу Елене Николаевне. Она столько лет занималась палисадником, это ее детище! Конечно, она не могла смириться с решением энергетиков убрать отсюда и деревья, и цветы», – рассказала пенсионерка.

«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал меня в защите нашего палисадника – и депутатам, и жителям! Я очень переживала за судьбу деревьев, цветов, ведь столько вложено сюда сил и моральных, и материальных. В наш двор полюбоваться цветами приходит весь Завойко. Теперь, когда благодаря вмешательству депутатов проблема решена, я спокойна и очень рада», – говорит Елена Николаевна Щенявская.

Как уже сообщало «КамИНФОРМ», если бы энергетики приняли предписание Ростехнадзора, то под вырубку попал бы почти весь палисадник. Здесь растут цветы, елка и несколько берез. Местные жители начали все это выращивать 23 года назад, и до сих пор эта красота никому не мешала. Отметим, что создатели палисадника поучили грамоту как лучшая семья Камчатки именно за озеленение своего двора, который можно назвать лучшим двором в Петропавловске.