Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В столице Камчатки спасли от уничтожения лучший двор
В поселке Завойко в столице Камчатки местные жители при помощи СМИ и краевых депутатов отстояли лучший двор города, который должны были уничтожить из-за того, что деревья якобы угрожают безопасности функционирования теплотрассы, проходящей вдоль дома на Петра Ильичева, 78.
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что энергетики пришли и сказали людям, что есть предписание Ростехнадзора, по которому растений рядом с теплотрассой быть не должно.
Однако после того, как история получила большой общественный резонанс, выяснилось, что это не совсем так…
По словам депутата краевого парламента Александра Долгункова, после встречи с представителями Ростехнадзора, пришли к решению, что для выполнения требований предписания достаточно вырубить дикорастущие кустарники и пересадить один из кустов сирени. При этом многолетние деревья, за которые так переживали жители, и палисадник с цветами будут сохранены.
«Наши депутаты Александр Долгунков, Алексей Березенко и общественники приехали к нам, вникли в ситуацию, несколько дней вели переговоры с энергетиками, и проблема была решена», – говорит жительница дома Елена Ивановна Гусева.
Она рассказала, что живет в Завойко шесть лет, а до этого ее семья 34 года жила на юге Камчатки. «Для нас этот садик, дворик с цветами – неописуемая красота, которой мы можем любоваться благодаря нашему цветоводу Елене Николаевне. Она столько лет занималась палисадником, это ее детище! Конечно, она не могла смириться с решением энергетиков убрать отсюда и деревья, и цветы», – рассказала пенсионерка.
«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал меня в защите нашего палисадника – и депутатам, и жителям! Я очень переживала за судьбу деревьев, цветов, ведь столько вложено сюда сил и моральных, и материальных. В наш двор полюбоваться цветами приходит весь Завойко. Теперь, когда благодаря вмешательству депутатов проблема решена, я спокойна и очень рада», – говорит Елена Николаевна Щенявская.
Как уже сообщало «КамИНФОРМ», если бы энергетики приняли предписание Ростехнадзора, то под вырубку попал бы почти весь палисадник. Здесь растут цветы, елка и несколько берез. Местные жители начали все это выращивать 23 года назад, и до сих пор эта красота никому не мешала. Отметим, что создатели палисадника поучили грамоту как лучшая семья Камчатки именно за озеленение своего двора, который можно назвать лучшим двором в Петропавловске.
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