В столице Камчатки утвердили выделение 24 млн рублей на благоустройство дворов

01 сентября 2017, 08:04

Более 24 млн рублей выделит бюджет Петропавловска-Камчатского для благоустройства дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, решение по предложению исполнительной власти города накануне приняли депутаты. 
 
На сегодня подано 37 проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов. «Для реализации всех инициатив в полном объеме необходимо выделение дополнительных средств. Считаю, что нельзя «перекраивать» уже утвержденные специалистами проекты, заменять виды работ с целью их максимального удешевления. Также считаю недопустимым благоустройство только тех дворов, на которые «хватит денег», а остальные переносить на более поздний срок. Это в корне подрывает доверие граждан к программе «Формирование комфортной городской среды», - сказал Глава городского округа Виталий Иваненко.
 
Напомним, в 2017 году, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в Камчатском крае была создана межведомственная комиссия, разработана региональная программа и подготовлены все необходимые документы. Петропавловск-Камчатский также активно включился в проект, в рамках которого в краевой столице сегодня осуществляются работы по благоустройству дворов, общественных территорий и мест массового отдыха горожан.

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