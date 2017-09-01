В столице Камчатки утвердили выделение 24 млн рублей на благоустройство дворов

Более 24 млн рублей выделит бюджет Петропавловска-Камчатского для благоустройства дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, решение по предложению исполнительной власти города накануне приняли депутаты.

На сегодня подано 37 проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов. «Для реализации всех инициатив в полном объеме необходимо выделение дополнительных средств. Считаю, что нельзя «перекраивать» уже утвержденные специалистами проекты, заменять виды работ с целью их максимального удешевления. Также считаю недопустимым благоустройство только тех дворов, на которые «хватит денег», а остальные переносить на более поздний срок. Это в корне подрывает доверие граждан к программе «Формирование комфортной городской среды», - сказал Глава городского округа Виталий Иваненко.

Напомним, в 2017 году, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в Камчатском крае была создана межведомственная комиссия, разработана региональная программа и подготовлены все необходимые документы. Петропавловск-Камчатский также активно включился в проект, в рамках которого в краевой столице сегодня осуществляются работы по благоустройству дворов, общественных территорий и мест массового отдыха горожан.