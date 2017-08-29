Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 29 августа, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+13 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 58,5469
EUR 69,8465
- Редакция
+7 914 623-82-57
В столице Камчатки увеличат финансирования благоустройства дворовых территорий
Глава Камчатки Владимир Илюхин поручил администрации Петропавловска-Камчатского в этом году максимально учесть в работе все инициативы граждан по благоустройству, принятые муниципалитетом в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Я прошу власти Петропавловска-Камчатского найти возможность выполнить все пожелания горожан в этом году. Ремонт дорог и благоустройство улиц в краевой столице для нас в приоритете и очень важно, чтобы при планировании и проведении этих работ, власти учитывали мнение жителей», - сказал глава региона на координационном совещании.
В ходе голосования, проведённого ранее в краевом центре, горожане подали 40 предложений по благоустройству дворовых территорий. 37 из них получили положительные заключения специалистов.
За счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию проекта в Петропавловске-Камчатском в этом году направлено свыше 30 млн рублей. По итогам открытого голосования для проведения работ по благоустройству в этом году был выбраны сквер на ул. Кирдищева и парк на ул. Индустриальная. Для того чтобы воплотить в жизнь другие предложения горожан, необходимо выделение дополнительных средств.
Учитывая высокую социальную значимость проекта, администрации города поручено проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования работ по благоустройству дворовых территорий. «Администрация городского округа внесёт предложение на внеочередную сессию Городской Думы об увеличении бюджетных ассигнований проекта на сумму 24,4 млн. рублей. Это позволит полностью обеспечить финансированием реализацию всех инициатив населения, поступивших к нам в рамках приоритетного проекта», - сообщила первый заместитель главы Петропавловска-Камчатского Юлия Иванова.
Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется в два этапа: 1 – 2017 год, 2 – 2018-2022 годы. На эти цели из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей. Средства распределены по субъектам Российской Федерации. Базовыми принципами программы являются общественное участие и комплексный подход к её реализации.
Вчера
- 28 августа 2017, 16:14
- Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»
- 28 августа 2017, 15:48
- На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист
- 28 августа 2017, 15:47
- На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей
- 28 августа 2017, 15:46
- Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
- 28 августа 2017, 15:45
- На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии
- 28 августа 2017, 15:44
- Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса
За неделю
- 26 августа 2017, 14:31
- На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом
- 26 августа 2017, 14:30
- Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку
- 26 августа 2017, 14:29
- В столице Камчатки сгорела еще одна машина
- 25 августа 2017, 18:11
- На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей
- 25 августа 2017, 18:00
- На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину
- 25 августа 2017, 16:15
- На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции
За месяц
- 18 августа 2017, 18:13
- Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
- 18 августа 2017, 16:48
- На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
- 18 августа 2017, 08:10
- Реальные доходы жителей Камчатки упали на фоне роста цен
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0