В столице Камчатки увеличат финансирования благоустройства дворовых территорий

Глава Камчатки Владимир Илюхин поручил администрации Петропавловска-Камчатского в этом году максимально учесть в работе все инициативы граждан по благоустройству, принятые муниципалитетом в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Я прошу власти Петропавловска-Камчатского найти возможность выполнить все пожелания горожан в этом году. Ремонт дорог и благоустройство улиц в краевой столице для нас в приоритете и очень важно, чтобы при планировании и проведении этих работ, власти учитывали мнение жителей», - сказал глава региона на координационном совещании.

В ходе голосования, проведённого ранее в краевом центре, горожане подали 40 предложений по благоустройству дворовых территорий. 37 из них получили положительные заключения специалистов.

За счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию проекта в Петропавловске-Камчатском в этом году направлено свыше 30 млн рублей. По итогам открытого голосования для проведения работ по благоустройству в этом году был выбраны сквер на ул. Кирдищева и парк на ул. Индустриальная. Для того чтобы воплотить в жизнь другие предложения горожан, необходимо выделение дополнительных средств.

Учитывая высокую социальную значимость проекта, администрации города поручено проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования работ по благоустройству дворовых территорий. «Администрация городского округа внесёт предложение на внеочередную сессию Городской Думы об увеличении бюджетных ассигнований проекта на сумму 24,4 млн. рублей. Это позволит полностью обеспечить финансированием реализацию всех инициатив населения, поступивших к нам в рамках приоритетного проекта», - сообщила первый заместитель главы Петропавловска-Камчатского Юлия Иванова.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется в два этапа: 1 – 2017 год, 2 – 2018-2022 годы. На эти цели из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей. Средства распределены по субъектам Российской Федерации. Базовыми принципами программы являются общественное участие и комплексный подход к её реализации.