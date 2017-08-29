В столице Камчатки восстановили придомовые проезды на Ботаническом переулке

В Петропавловске-Камчатском завершены работы по восстановлению придомовых проездов на Ботаническом переулке. Новый асфальт появился у домов № 1,3,5,7,9,11. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, подрядчик не только отремонтировал дорожное покрытие, но и заасфальтировал подъездные пути к данным жилым домам.

«Все работы в данном микрорайоне были согласованы с жителями. Именно по их просьбам подрядчик там, где это было возможно, расширил дорожное полотно, обустроил парковочные места для автомобилистов. Работы по асфальтированию домов на Ботаническом переулке включены в Перечень работ по комплексному благоустройству Петропавловска-Камчатского на 2017 год. На эти цели из бюджета краевого центра было направлено более 26 млн. рублей», - рассказали в мэрии

Там добавили, что в рамках благоустройства подрядчик произвел замену люков ливневой канализации, установил новый бордюр и тротуары.

«Все наши пожелания по ремонту придомовой территории были учтены подрядчиком. Нам расширили проезжую часть, заасфальтировали парковки у домов - между автомобилистами теперь споров нет. По просьбам жителей также сделали удобный спуск к детской площадке и обустроили тротуары», - рассказала одна из жительниц района Татьяна Андрейчук.