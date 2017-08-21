В столице Камчатки задержали мужчину, который убил и сжег в «Инфинити» своего знакомого

В столице Камчатки в результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД, задержан подозреваемый в убийстве 44-летнего мужчины, обгоревшее тело которого было обнаружено в сгоревшей машине марки «Инфинити». Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в СКР.

По словам задержанного 41-летнего мужчины, они поссорились со своим 44-летним знакомым. Младший выяснил, что тот в течение 8-ми лет выносил из его гаража различное имущество. «В ходе ссоры злоумышленник причинил обидчику не совместимые с жизнью телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. Затем, с целью сокрытия следов преступления мужчина поместил тело потерпевшего в принадлежащий тому автомобиль, который отогнал к гаражному кооперативу № 140 и поджег», - рассказали в СКР.

«КамИНФОРМ» напоминает, что по факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело. Сгоревшую машину с телом человека ранее обнаружили возле гаражей на 10 км.