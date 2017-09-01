В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками

01 сентября 2017, 14:06

В Петропавловске-Камчатском полицейские изъяли наркотик у местного жителя. Как рассказали «КамИНФОРМ» в МВД региона, на улице Пограничная сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомашину «Мицубиси Паджеро». 
 
Водитель, нарушивший Правила дорожного движения, на требование полицейских остановиться не отреагировал. Госавтоинспекторам пришлось заблокировать автомобиль нарушителя. 44-летний гражданин, уже лишенный права на управление транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.  В ходе личного досмотра при себе у 44-летнего горожанина полицейские обнаружили бумажный пакет с веществом, похожим на наркотик. Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю изъятое вещество – производное наркотическое средство и измельченные части растения общей массой 3,955 гр. 
 
Нарушитель за отказ от медицинского освидетельствования привлечен к административной ответственности. Кроме того ему придется отвечать за то, что он сел за руль, не имея на это права. В настоящее время горожанин находится в спецприемнике.  Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков. 

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