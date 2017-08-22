В столице Камчатки завершили ремонт дороги до Нагорного

На участке дороги по Восточному шоссе в Петропавловске-Камчатском завершился первый этап комплексного ремонта дорожного покрытия. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии краевого центра, подрядная организация ООО «Автодорстрой» выполнила работы на участке дороги от ТЦ «Дискавери» до поворота в поселок Нагорный.

«На двух участках дорожного полотна заменен грунт, уложен новый асфальт и предусмотрен водоотвод, чтобы дорогу не размывало», - сказал руководитель Управления дорожного хозяйства Александр Здановский.

Он добавил, что подрядная организация планирует сдать объект раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом. «Следующим этапом будет ремонт дороги от «Дискавери» до выезда на проспект Циолковского. В этом году сделаем основание для дороги, а к замене грунта и полному асфальтированию мы планируем приступить в следующем году. Я думаю, что будет хорошая дорога», - добавил Александр Здановский.