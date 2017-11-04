В столице Камчатки завтра откроют обновленный сквер на Кирдищева

Обновленный сквер на улице Кирдищева в столице Камчатки будет торжественно открыт 5 ноября. Это первый объект, реализованный в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, данный проект направлен на благоустройство общественного пространства и дворовых территорий.

«Открытие сквера - настоящий праздник для всех жителей микрорайона БАМ, ведь все они стали непосредственными инициаторами его благоустройства. По итогам интернет-опроса, проведенного на официальном сайте администрации Петропавловска-Камчатского, проект устройства сквера в микрорайоне БАМ набрал наибольшее количество голосов - 794", - сказал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.

«КамИНФОРМ» напоминает, что Камчатка вошла в число участников приоритетного проекта, в рамках которого получила 70 млн рублей. При этом две трети полученной суммы направлены на благоустройство дворовых территорий, а треть – на благоустройство “знаковых” объектов городской среды, среди которых центральные улицы, скверы, парки.