В столицу Камчатки доставили новую дорожную технику за 54 млн рублей

11 августа 2017, 08:06

14 единиц новой специализированной техники поступило на баланс предприятия МУП «Спецдорремстрой». Практически все новые машины предназначены для круглогодичного содержания Петропавловска, сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии. 
 
Новая специализированная техника для нужд города была закуплена в этом году. На ее приобретение направлено порядка 54 млн рублей, 50 из которых – финансовые средства, выделенные правительством Камчатского края.
 
Для нужд Петропавловска приобретено пять автосамосвалов, две комбинированных дорожных машины, три трактора «Беларусь» с навесным оборудованием, два лаповых погрузчика и два автобуса ПАЗ».
 
Как рассказал директор предприятия МУП «Спецдорремстрой» Гусейн Байрамов, новая техника – необходимое подспорье для предприятия. «Такая техника – большая помощь для нас. Почти вся она предназначена для круглогодичного использования и содержания дорог и тротуаров в зимнее и летнее время.
 
Производительность лаповых погрузчиков – до 300 кубометров в час. «Благодаря тому, что машина занимает всего одну полосу дороги и не мешает другим участникам движения, уборка снега с помощью этих машин возможна в дневное и ночное время», - сказал Гусейн Байрамов.  

www.kamchat.info

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