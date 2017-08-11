Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 12 августа, суббота
В Петропавловске-Камчатском
+20 °C
облачно
- Курс валют ЦБ
USD 60,1873
EUR 70,7502
- Редакция
+7 914 623-82-57
В столицу Камчатки доставили новую дорожную технику за 54 млн рублей
14 единиц новой специализированной техники поступило на баланс предприятия МУП «Спецдорремстрой». Практически все новые машины предназначены для круглогодичного содержания Петропавловска, сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии.
Новая специализированная техника для нужд города была закуплена в этом году. На ее приобретение направлено порядка 54 млн рублей, 50 из которых – финансовые средства, выделенные правительством Камчатского края.
Для нужд Петропавловска приобретено пять автосамосвалов, две комбинированных дорожных машины, три трактора «Беларусь» с навесным оборудованием, два лаповых погрузчика и два автобуса ПАЗ».
Как рассказал директор предприятия МУП «Спецдорремстрой» Гусейн Байрамов, новая техника – необходимое подспорье для предприятия. «Такая техника – большая помощь для нас. Почти вся она предназначена для круглогодичного использования и содержания дорог и тротуаров в зимнее и летнее время.
Производительность лаповых погрузчиков – до 300 кубометров в час. «Благодаря тому, что машина занимает всего одну полосу дороги и не мешает другим участникам движения, уборка снега с помощью этих машин возможна в дневное и ночное время», - сказал Гусейн Байрамов.
Вчера
- 11 августа 2017, 17:26
- Женщина, побившая на Камчатке трех полицейских, получила по лицу от их коллеги: новое дело
- 11 августа 2017, 17:25
- На Камчатке спасатели нашли заблудившихся в лесу сборщиков грибов
- 11 августа 2017, 17:24
- Экологическая акция «Я за чистый вулкан» пройдет в рамках Дня вулкана на Камчатке
- 11 августа 2017, 15:42
- На Камчатке женщина зарезала экс-возлюбленного, припомнив ему прошлое
- 11 августа 2017, 15:41
- Сильная женщина... На Камчатке пьяная дама побила сразу трех полицейских
- 11 августа 2017, 15:40
- На Камчатке задержали молдавское судно с 3,5 т наживы на краба
За неделю
- 10 августа 2017, 17:31
- На Камчатке стало больше овец, коз и свиней
- 10 августа 2017, 17:28
- Безопасность Дня вулкана на Камчатке обеспечат полиция, медики и спасатели
- 10 августа 2017, 17:28
- Более 2 тыс. первоклассников примут школы столицы Камчатки
- 10 августа 2017, 16:16
- Вулкан Клюевской на Камчатке «отсалютовал» на 5,5 км
- 10 августа 2017, 15:37
- Большая часть школ Камчатки прошла проверку на готовность к 1 сентября
- 10 августа 2017, 10:19
- Работы по благоустройству столицы Камчатки в этом году будут стоить более 700 млн рублей
За месяц
- 03 августа 2017, 13:25
- На Камчатке наркоторговцу заменили условный срок на реальный и отправили на строгий режим
- 03 августа 2017, 13:03
- Первое среднетоннажное судно для Камчатки спустят на воду в Калининграде в ноябре
- 03 августа 2017, 07:56
- НОВАТЭК ищет на Камчатке место под перегрузочный терминал для СПГ
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0