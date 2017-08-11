В столицу Камчатки доставили новую дорожную технику за 54 млн рублей

14 единиц новой специализированной техники поступило на баланс предприятия МУП «Спецдорремстрой». Практически все новые машины предназначены для круглогодичного содержания Петропавловска, сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии.

Новая специализированная техника для нужд города была закуплена в этом году. На ее приобретение направлено порядка 54 млн рублей, 50 из которых – финансовые средства, выделенные правительством Камчатского края.

Для нужд Петропавловска приобретено пять автосамосвалов, две комбинированных дорожных машины, три трактора «Беларусь» с навесным оборудованием, два лаповых погрузчика и два автобуса ПАЗ».

Как рассказал директор предприятия МУП «Спецдорремстрой» Гусейн Байрамов, новая техника – необходимое подспорье для предприятия. «Такая техника – большая помощь для нас. Почти вся она предназначена для круглогодичного использования и содержания дорог и тротуаров в зимнее и летнее время.

Производительность лаповых погрузчиков – до 300 кубометров в час. «Благодаря тому, что машина занимает всего одну полосу дороги и не мешает другим участникам движения, уборка снега с помощью этих машин возможна в дневное и ночное время», - сказал Гусейн Байрамов.